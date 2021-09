Schutter dringt Russische staatsuniversiteit binnen: minstens 4 doden

Pentagon geeft vergissing toe: “dro­ne-aan­val van 29 augustus is een verschrik­ke­lij­ke oorlogstra­ge­die”

18 september Het Pentagon erkende vrijdag dat de Amerikaanse drone-aanval van 29 augustus in Afghanistan een tragische fout was waarbij 10 burgers omkwamen, waaronder 7 kinderen. Washington had aanvankelijk gezegd dat de drone-aanval nodig was geweest om een aanval op de troepen te voorkomen. Nu komen ze daar dus op terug.