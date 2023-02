Schutter doodt zes mensen, onder wie ex-vrouw, in Mississippi

Franse werkminis­ter maakt kruiswoord­puz­zel tijdens pensioende­bat: “Ik heb iets doms gedaan”

Een kruiswoordpuzzel heeft de Franse minister voor Werk, Olivier Dussopt, in de problemen gebracht. Hij moest zich in de Franse media verantwoorden nadat hij werd gesnapt met de puzzel tijdens een debat over de controversiële pensioenhervormingen in het land.