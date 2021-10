Schutter die 17 mensen doodschoot in Amerikaanse school in Parkland zal volgens advocaten schuldig pleiten

EU-waarnemers waarschu­wen voor gevolgen van extreme polarise­ring in Slovenië

16:27 Er is reden tot bezorgdheid om de toon van het publieke debat in Slovenië. Dat besluit een waarnemingsmissie van het Europees Parlement na een bezoek van drie dagen aan het land van premier Janez Jansa. “De haatspraak en de harde toon die wordt aangeslagen geven reden tot bezorgdheid. Door die polarisering is het alsof de bevolking ingedeeld is in twee kampen”, zegt delegatieleidster Sophie in ‘t Veld van de Nederlandse partij D66.