Schutter 4 juliparade bekent schuld: “Hij overwoog tweede aanval toen hij op de vlucht was”

Meer dan 6.000 besmettin­gen wereldwijd: topman WHO roept noodcomité samen om uitbraak te bespreken

Er zijn nu al meer dan 6.000 besmettingen met het apenpokkenvirus in 58 landen wereldwijd, waarvan meer dan 80 procent in Europa. Dat zei directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros Ghebreyesus woensdag tijdens een persconferentie. Hij roept "in de week van 18 juli of indien nodig vroeger" het noodcomité van de WHO samen om de uitbraak te bespreken.

16:38