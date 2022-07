“Schutter 4 juli-parade trok vrouwenkleren aan om te kunnen vluchten”

Beringen Rafael (44) stond in publiek toen schutter vuur opende: "Brachten de kinderen naar de kelder, en wachtten bang af”

Vlaming Rafael (43) stond maandag samen met zijn vrouw en twee kinderen naar de parade te kijken in Highland Park in Chicago. Hij woont al bijna twintig jaar in de Verenigde Staten en was ooggetuige van hoe een dolle schutter zes mensen doodschoot. “Plots sta je middenin zo’n schietpartij. In het rustige stadje waar je al heel lang woont.” Het verhaal van een emotionele vader die met zijn gezin aan veel erger ontsnapte.

