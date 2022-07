Schutter 4 juli-parade in Chicago beschuldigd van zeven moorden

UPDATEDe man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in Highland Park (nabij Chicago) is in beschuldiging gesteld van zeven moorden. Dat zegt de procureur-generaal van Lake County, ten noorden van Chicago. Bij de schietpartij vielen zeven doden.

Als hij wordt veroordeeld, kan de 21-jarige Robert Crimo levenslang krijgen, zonder voorwaardelijke vrijlating, aldus Eric Rinehart, procureur van Lake County. “Dit zijn slechts de eerste van vele aanklachten die tegen Crimo zullen worden ingediend,” voegde hij eraan toe.

Crimo zou zijn daad al weken voorbereid hebben. Dat meldt de politie. De schutter zou zich ook vermomd hebben in vrouwenkleren om te kunnen vluchten. “Dat deed hij onder meer om de tatoeages in zijn gezicht te verbergen”, klonk het.

Bij de aanval tijdens de 4 juli-parade vielen er zeven doden en een dertigtal gewonden. De schutter kon uren later na een korte achtervolging aangehouden worden.

De dader vuurde vanaf een dak meer dan zeventig kogels af op de menigte. Het wapen liet hij ter plekke achter, hijzelf vluchtte intussen naar zijn moeder.

In de wagen werd nog een soortgelijk geweer aangetroffen. Thuis had hij nog meer wapens liggen. “Maar ze waren allemaal op een legale manier verkregen”, laat de politie weten.

Het motief voor de schietpartij in een voornamelijk joodse wijk is nog niet bekend. Er is voorlopig geen bewijs dat racistische of anti-joodse motieven aan de basis liggen.

Bekende van de politie

De man kwam in 2019 al twee keer in contact met de politie. In een van die gevallen zou Robert Crimo hebben gedreigd “iedereen te vermoorden”, aldus de politie. Ook ontving de politie dat jaar een melding dat hij een zelfmoordpoging had ondernomen.

Bij het incident waarbij Crimo gedreigd had “iedereen te vermoorden”, had een familielid de hulp ingeroepen van de politie van Highland Park, de voorstad van Chicago waar de fataal verlopen 4 juliparade was. De politie haalde toen 16 messen, een dolk en een zwaard uit de woning van Crimo. Toen was er volgens de politie geen reden om hem te arresteren en er waren geen slachtoffers.

Crimo genoot daarnaast van een bescheiden online bekendheid onder zijn artiestennaam “Awake the Rapper”. De 21-jarige, die werkloos was nadat hij zijn universitaire opleiding opgaf, geeft een glimp van zijn gewelddadigheid in de clips van zijn liedjes, die een paar duizend keer zijn bekeken op YouTube.

In een van de video’s, die nu niet meer beschikbaar zijn, schiet de hoofdpersoon in een grove tekenfilmstijl met een pistool op mensen voordat hij in een plas bloed ligt, neergeschoten door de politie.

In een ander liedje, dat volgens de plaatselijke krant ‘Chicago Tribune’ acht maanden geleden uitkwam, zingt hij somber: “Ik moet het gewoon doen,” en dan “Dit is mijn lot. Alles heeft me naar dit geleid. Niets kan me tegenhouden, zelfs ik niet.”