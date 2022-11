Schutter (19) bekent racistische moordpartij in Amerikaanse supermarkt: winkel specifiek uitgekozen om vooral zwarte mensen te doden

Een 19-jarige Amerikaan geeft toe dat hij in mei tien mensen heeft vermoord in een supermarkt in Buffalo, New York. Schutter Payton Gendron bekende vandaag in de rechtbank schuldig te zijn aan onder andere moord en binnenlands terrorisme gemotiveerd door haat. De witte dader schoot bewust voornamelijk zwarte mensen dood.

Payton Gendron, 18 jaar oud ten tijde van het bloedbad op 14 mei, zocht de supermarkt volgens de aanklagers specifiek uit omdat daar veel zwarte mensen komen. De winkel lag op drie uur rijden van zijn eigen woonplaats. Ter plaatse schoot de jongeman met een semi-automatisch wapen dertien mensen neer, van wie elf een zwarte huidskleur hadden. Drie slachtoffers overleefden het. Gendron publiceerde voor zijn moordpartij een manifest en liet gelijkgestemden op een internetforum al weten wat hij van plan was.

Draagbare camera

“Hij pleitte schuldig aan alle beschuldigingen die in de aanklacht tegen hem staan”, zo liet procureur John Flynn vandaag na afloop van de rechtbankzitting weten. Hij benadrukte het racistische karakter van de misdrijven, die ingegeven waren door een ideologie van blanke suprematie.



Tijdens zijn persmoment herinnerde de procureur er ook aan dat de jongeman zijn daden heel zorgvuldig had voorbereid. Hij had ook meerdere semi-automatische wapens op zak én een draagbare camera, waarmee hij de feiten filmde om alles nadien op sociale media te kunnen verspreiden.

Volledig scherm Schutter Payton Gendron in mei in de rechtszaal. © REUTERS

Manifest

In eerdere berichten op sociale media en een aan hem toegeschreven racistisch, supremacistisch en samenzweerderig manifest had Gendron enkele maanden voor het bloedbad geschreven dat hij zwarten wilde vermoorden en dat hij het had gemunt op een arme en geïsoleerde wijk in Buffalo vanwege zijn hoge percentage Afro-Amerikanen. Hij had ook een verkenningstocht gemaakt voor het bloedbad in Buffalo, 300 km ten noorden van zijn huis.

De aanval was een nieuwe schok voor de Verenigde Staten, dat tien dagen later opgeschrikt werd door alweer een bloedbad, deze keer in een lagere school in Uvalde, Texas. Daarbij lieten 19 kinderen en twee leerkrachten het leven.

Volledig scherm Schutter Payton Gendron in mei in de rechtszaal. © REUTERS

Deze racistische moorden, waarvan de lijst sindsdien is gegroeid, hebben het terugkerende debat over een gebrek aan regulering van vuurwapens in de Verenigde Staten nieuw leven ingeblazen. Volgens het Gun Violence Archive hebben sinds het begin van dit jaar meer dan 600 ‘massaschietpartijen’ (met minstens vier doden of gewonden) plaatsgevonden in de VS.

Levenslang/doodstraf

Na deze juridische stap zal Gendron waarschijnlijk worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in New York. Maar hij wordt ook aangeklaagd door de federale rechtbank, waar hij in theorie de doodstraf riskeert.

Volledig scherm Familieleden van slachtoffers vandaag in de rechtbank. © REUTERS