Schuld van 400 miljoen dollar hangt als molensteen om Trumps zakenimperium

Van twaalf uur durende avondklok tot FF­P2-mas­ker om te winkelen: zo pakken onze buurlanden de strijd tegen besmette­lij­ke varianten aan

6:18 De verschillende mutaties van het coronavirus leiden tot grote zenuwachtigheid bij wereldleiders. De maatregelen die genomen worden, verschillen echter van land tot land. In heel Frankrijk geldt vanaf morgen een avondklok van 18 tot 6 uur. In de Duitse deelstaat Beieren mag winkelen of reizen op het openbaar vervoer vanaf maandag enkel nog met een FFP2-masker. Bondskanselier Angela Merkel bestudeert of die maatregel kan uitgebreid worden naar het hele land. Een overzicht.