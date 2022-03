Schuilkelder in theater Marioepol heeft bombardement weerstaan: al 130 mensen gered

Ongeveer 130 burgers zijn al gered kunnen worden uit het gebombardeerde theater in de Oekraïense stad Marioepol. Dat meldt Oekraïens parlementslid Olha Stefanisjyna. “Goed nieuws dat we hard nodig hebben: de schuilkelder onder het theater in Marioepol heeft standgehouden. Ongeveer 130 mensen zijn al gered.”

Eerder vandaag hadden verschillende parlementsleden al gemeld dat de schuilplaats voor burgers onder het gebombardeerde gebouw niet vernietigd was. De hulpdiensten zijn nog altijd druk bezig met het ruimen van puin om nog meer mensen te redden, meldt Stefanisjyna nog. Of er ook slachtoffers zijn gevallen en hoeveel, dat is nog niet duidelijk.

Op het moment van de aanval zouden er zich honderden burgers schuilgehouden hebben in het gebouw, waaronder ook kinderen. Satellietbeelden tonen hoe aan de voor- en achterkant van het gebouw in grote witte letters “djeti” werd aangebracht. Dat is Russisch voor “kinderen”. Burgemeester Vadim Boitsjenko spreekt over meer dan duizend mensen die er beschutting zochten en noemde het “een nieuwe tragedie”.

Slachtoffers

Er is zoals gezegd nog geen duidelijkheid over het aantal slachtoffers. Op gezag van parlementslid Dmytro Gurin meldt de BBC dat het merendeel van de meer dan duizend vrouwen en kinderen nog in leven zou zijn.

Volledig scherm Een beeld van het verwoeste theater. © AFP

Volgens het stadsbestuur gooiden de “Russische bezetters” een “krachtige bom” op het gebouw. Het centrale deel is ingestort. Rusland ontkent iets met het bombardement te maken te hebben en wijst naar pro-Oekraïense troepen als verantwoordelijken. “De Russische luchtmacht voerde op 16 maart overdag geen enkele missie uit waarbij gronddoelwitten in Marioepol geviseerd werden”, klinkt het.

Woordvoerster Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschuldiging dat Rusland het theater bombardeerde op haar beurt “een leugen”. Ze ontkent dat Russische troepen burgerdoelen viseren. “We bombarderen geen steden en dorpen”, klinkt het.

Volledig scherm Het theater in Marioepol op satellietbeelden net voor het bombardement. Aan de voor- en achterkant van het gebouw staat in grote witte letters “djeti” te lezen. Dat is Russisch voor “kinderen”. © AP

Bekijk ook de reactie van president Zelensky op de aanval in Marioepol: