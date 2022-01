Schrijnende toestanden in Afghanistan: “We verkopen onze organen en kinderen in de hoop zo te overleven”

De economische en humanitaire crisis in Afghanistan blijft aanhouden na de machtsgreep van de taliban in augustus vorig jaar. Door de machtsovername van de taliban is er minder internationale hulp in het land. Toch is volgens de Verenigde Naties ongeveer 90 procent van de 38 miljoen Afghanen afhankelijk van hulp. De burgers kunnen amper nog eten kopen door de stijgende voedselprijzen.

De mensen voelen zich genoodzaakt om hun organen en kinderen te verkopen om te overleven. “Misschien is het beter om hen te verkopen, zo krijgen zij een beter leven en wij geld om de andere kinderen te onderhouden”, getuigt een Afghaanse moeder. Ook de 38-jarige Abdulkadir zegt dat hij nog amper eten kan kopen. “Ik drink enkel thee en eet droog brood”, vertelt hij. “De situatie is hier zo slecht dat ik bereid ben om een van mijn kinderen te verkopen zodat ik voor mijn andere familieleden kan zorgen.”

Een andere moeder getuigt dat een vreemde man in totaal ongeveer 1.678 euro voor haar dochters (acht en zes jaar oud) heeft betaald. Haar dochters zullen bij haar blijven tot ze in de puberteit komen, daarna worden ze uitgehuwelijkt en zullen ze bij een voor hen nog onbekende man intrekken.

Operaties

Afghanen die hun nieren willen verkopen, melden zich aan bij verschillende ziekenhuizen in de hoop dat een arts een orgaan wil wegnemen. Sommige ziekenhuizen voeren die operaties uit, getuigt Hosal Tufan. Hij werkt als arts in een van de grootste ziekenhuizen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

In de afgelopen vijf jaar werden 250 officiële niertransplantaties geregistreerd in de ziekenhuizen in de provincie Herat. Maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger. Dokter Tufan ziet naar eigen zeggen steeds meer mensen langskomen die een nier willen laten wegnemen om te verkopen. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de sloppenwijken gebeuren illegale operaties. “In die kampen zijn de operaties een stuk goedkoper, maar de omstandigheden uiteraard ook veel slechter”, luidt het.

Het handelen in organen is geen nieuw probleem in Afghanistan, maar het verergerde wel door de crisis. De omstandigheden waaronder de illegale orgaanhandel plaatsvindt, zijn veranderd na de machtsovername van de taliban. De prijs van een nier varieerde ooit van 3.119 euro tot 3.598 euro. Dat bedrag is gedaald tot gemiddeld ongeveer 1.319 euro.

