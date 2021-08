Schrijnende getuigenissen vanop luchthaven Kaboel: peuter vertrappeld door menigte

Een Afghaanse vrouw die in het verleden als tolk voor een Amerikaans bedrijf werkte, getuigde aan de telefoon dat haar dochtertje van twee vertrappeld werd door de menigte nabij de luchthaven van Kaboel. “Ik voelde pure angst, ik kon haar niet redden”, zei ze aan de New York Times.

Met haar gezin stortte de vrouw zich gisterenochtend in de menigte bij een toegangspoort van de luchthaven van Kaboel, in een wanhopige poging mee te kunnen met een vlucht, weg van de taliban die de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Naast haar man en haar tweejarige dochtertje was de vrouw vergezeld van drie zussen, een neef en haar ouders. De mensen bleven maar toestromen en de hele familie werd tegen de grond gewerkt. De menigte liep over hen. De vrouw kreeg een schop tegen het hoofd en haar gsm werd stukgeslagen. Ze kon amper ademen en in het gedrang zocht ze naar haar dochtertje. Het meisje was overleden. “Ik voelde pure angst, ik kon haar niet redden”, zei ze aan de telefoon met de Amerikaanse krant.

De toestand nabij de luchthaven van Kaboel is nog altijd erg chaotisch. De Amerikaanse ambassade heeft haar burgers in Afghanistan opgeroepen niet naar de luchthaven te komen uit veiligheidsoverwegingen. De taliban bedreigen heel wat voormalige medewerkers van het Amerikaanse leger en van de vorige regering, in het zadel gehouden door de VS. Met wapens gaan taliban van deur tot deur om zogenaamde “collaborateurs” op te sporen en hun familie te bedreigen.

Een 39-jarige voormalige vertaler die voor het Amerikaanse leger en Westerse hulporganisaties werkte houdt zich schuil in een huis in Kaboel met zijn vrouw en twee kinderen. De taliban belden hem op met de boodschap: “Draag de gevolgen, we zullen je doden”. Vrijdag had hij geprobeerd de luchthaven te bereiken, maar dat bleek onmogelijk. Hij heeft die pogingen nu opgegeven. “Ik heb nog amper hoop”, zei hij aan de telefoon met de New York Times. “Misschien zal ik de gevolgen maar moeten aanvaarden.” Het vertrouwen in de Amerikaanse overheid, die beloofde haar bondgenoten te redden, ebt weg bij de ex-medewerkers.