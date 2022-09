Schrijnende beelden van mensensmokkel in VS: recordaantal gestorven migranten in 2022

Zonder maatrege­len stijgt CO2-uit­stoot Europese luchtvaart naar 188 miljoen ton per jaar

Door de pandemie is het aantal aankomende en vertrekkende vluchten op Europese luchthavens de voorbije twee jaar fors gedaald, maar op lange termijn dreigt het aantal vluchten te stijgen tot 12,2 miljoen per jaar in 2050. Tenzij de luchtvaartsector prioritair werk maakt van milieumaatregelen, dreigt de CO2-uitstoot navenant te stijgen: tot 188 miljoen ton per jaar. Dat staat in een nieuw milieurapport.

16:02