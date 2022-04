Schrijnende beelden tonen Oekraïense steden voor en na de Russische invasie

De oorlogsmis­da­den van Rusland: de gruwel die de voorbije dagen aan het licht kwam nu troepen zich terugtrek­ken

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft verschillende Russische inbreuken op het oorlogsrecht vastgesteld in Oekraïne, zegt de ngo vandaag. Het gaat onder meer over verkrachting, executies en moorden op burgers, ook op kinderen. Mét bewijzen van de afschuwelijke wreedheden van het Russische leger tegen de burgerbevolking. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beweert bovendien dat de Russen mijnen en andere explosieven achterlaten in de regio rond Kiev waar ze zich terugtrekken om meer troepen te kunnen inzetten in het zuiden en oosten van Oekraïne.

3 april