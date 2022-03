Schrijnende beelden tonen hoe mortuarium van Oekraïense stad Mykolajiv vol ligt met lichamen: “Het is zelfs geen oorlog, het is een verdomde genocide”

Roman Abram­ovitsj probeert twee superjach­ten in veiligheid te brengen

De Russische miljardair en Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj (55) probeert zijn superjachten en privéjets in veiligheid te brengen. Zowel de Europese Unie als de Britse overheid troffen begin deze week vanwege de oorlog in Oekraïne sancties tegen Abramovitsj. Die zijn opgelegd om Rusland en rijke zakenlieden rond president Poetin te straffen voor de oorlog in Oekraïne. Beide schepen varen momenteel door de Middellandse Zee. De bestemming is onbekend.

