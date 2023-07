Schrijfster Victoria Amelina (37) overleden aan verwondingen na raketaanval op Kramatorsk

Pizzatent

Sinds de invasie van Oekraïne was haar focus verschoven van literatuur naar het documenteren van Russische oorlogsmisdaden. Ze deed dat samen met mensenrechtenorganisatie ‘Truth Hounds’. Kort voor haar dood was ze begonnen aan haar eerste non-fictiewerk in het Engels. In ‘War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War’ vertelde ze verhalen van Oekraïense vrouwen die bewijzen verzamelen van Russische oorlogsmisdaden. Volgens PEN Oekraïne zou het boek binnenkort alsnog uitgegeven worden.