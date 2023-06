Schrijfster Julie Cook kreeg uitnodiging voor expeditie naar Titanic, waar overgrootvader stierf, maar is blij dat het niet doorging: “Laat het schip en de doden met rust”

Britse schrijfster en journaliste Julie Cook roept in de ‘Daily Mail’ op om op te houden met toeristische expedities naar de Titanic. Twee jaar geleden kreeg ze zelf een uitnodiging van OceanGate om het wrak te bezoeken, waar het lichaam van haar overgrootvader nog steeds rust. Ze accepteerde, maar de reis kon uiteindelijk niet doorgaan. Daar is Cook nu alleen maar blij om. “Het is hoog tijd dat we dit ‘Titanic-toerisme’ stopzetten en het schip en de doden laten rusten.”

De duikboot ‘Titan’ van OceanGate Expeditions trok eropuit voor zo’n toeristisch tripje naar de gezonken Titanic, maar is sinds zondagochtend vermist. Met man en macht wordt nu gezocht naar de Titan, die zich ergens in de buurt van het wrak, op een diepte van zo’n 3.800 meter, zou bevinden. De tijd dringt voor de vijf passagiers, want volgens de Amerikaanse kustwacht hebben ze nog maar tot donderdagmiddag Belgische tijd zuurstof.

Het verhaal van de ‘Titan’ trekt wereldwijd de aandacht en prikkelt ook een debat over de moraliteit van het ‘Titanic-toerisme’. De Titanic is namelijk niet alleen een film. Het zinken van het schip was een echte tragedie, waarbij 1500 mensen om het leven kwamen. Een van die slachtoffers was de overgrootvader van schrijfster en journaliste Julie Cook. Volgens haar is het hoog tijd dat toeristische expedities naar de Titanic, zoals die van OceanGate, ophouden.

Nu ik naar het nieuws luister over de tragische verdwij­ning van de onderzeeër, voel ik me misselijk van opluchting Julie Cook

Twee jaar geleden werd Cook door een Amerikaans productiebedrijf gevraagd om mee te werken aan een documentaire over de expedities van OceanGate. Het bedrijf vroeg haar specifiek omdat haar overgrootvader, William Bessant, op de Titanic was overleden terwijl hij op het schip werkte en omdat Cook een boek schreef over de weduwes die achterbleven na de ramp. Ze zou zelf meegaan in een duikboot om zo de rustplaats van haar overgrootvader te bezoeken.

Dat aanbod kon ze niet laten schieten, dus accepteerde ze. Maar de documentaire werd geannuleerd, en Cooks bezoek aan de Titanic kon niet doorgaan. “Nu ik naar het nieuws luister over de tragische verdwijning van de onderzeeër, voel ik me misselijk van opluchting”, schrijft ze in de ‘Daily Mail’.

Hoewel ze destijds had besloten om mee te gaan op expeditie, had ze wel haar bedenkingen, gaat de schrijfster verder. “Ik maakte me zorgen over de veiligheid. De reis, zo werd mij verteld, zou zeven tot acht uur duren. Er was een klein ‘toilet’ achter een gordijn, zonder echte privacy. Ik was bang dat ik me daar beneden claustrofobisch zou voelen, bijna 4.000 meter onder de zee in een schip van 6 bij 2,8 meter zonder uitweg, er letterlijk van buitenaf in vastgeschroefd.”

Was het echt mijn plaats om (de Titanic, red.) te bezoeken? Julie Cook

Maar niet alleen de zorgen om veiligheid spookten door het hoofd van Cook. De Titanic is een graf, schrijft ze. “Een deel van mij vroeg zich af of dit macaber was. Ongepast. Fout.”

“Als we even stoppen en ons voorstellen hoe het werkelijk was voor degenen aan boord, kunnen we niet anders dan een diepgewortelde afschuw voelen over hun benarde situatie - net zoals we nu doen”, gaat de schrijfster verder. “Was het echt mijn plaats om (de Titanic, red.) te bezoeken?”, vraagt ze zich af.

“Veel nakomelingen denken hetzelfde over het wrak en de Titanic-industrie als geheel”, gaat Cook verder. Daarbij noemt ze Mhairi Derby-Pitt, de achternicht van Robert Millar die op 26-jarige leeftijd stierf aan boord van de Titanic. Hij was een van de ingenieurs die de lichten van het schip aanhield zodat meer mensen gered konden worden. Net zoals Cook, vindt Derby-Pitt dat de Titanic nu met rust gelaten moet worden.

“Het wordt hoog tijd dat we stoppen met dit Titanic-toerisme en het schip en de doden laten rusten”, stelt Cook.