Een Amerikaanse romanschrijfster die een essay schreef met de titel How to murder your husband (Hoe vermoord je je man) is schuldig bevonden aan de moord op haar echtgenoot. Een jury in Portland, in de staat Oregon, had woensdag slechts acht uur nodig om te oordelen dat Nancy Crampton Brophy haar man Daniel Brophy heeft doodgeschoten.

De aanklagers argumenterden dat de 71-jarige schrijfster, die onder meer de romans ‘Wrong never felt so right’, ‘The wrong husband’ en ‘The wrong lover’ schreef, met financiële problemen kampte, toen ze haar man in juni 2018 twee keer door het hart schoot in het culinaire instituut waar hij werkte. Volgens de schrijfster waren de honderdduizenden dollars aan levensverzekering die ze zou krijgen bij de dood van haar man echter geen motief voor moord. Ook zouden de beelden van beveiligingscamera's die haar op de plaats van de misdaad plaatsten, alleen maar tonen dat ze op zoek was naar schrijfinspiratie. Het moordwapen was volgens haar slechts gekocht voor onderzoek voor een roman.

In 2011 publiceerde Crampton Brophy op de website See Jane Publish het inmiddels beruchte essay ‘How to murder your husband’, dat nog altijd gratis online te lezen is. Ze bespreekt er redenen en methodes voor het vermoorden van je echtgenoot. Als voornaamste motivatie noemt ze financiële redenen, naast onder meer verliefd zijn op iemand anders of omdat "het je beroep is". Als moordmethodes om te overwegen noemt ze als eerste het gebruik van een vuurwapen, wel met de aantekening dat vuurwapens "luid en rommelig" zijn en "enige vaardigheid vereisen".

Elders in het essay schrijf ze: "Wat ik weet over moord is dat ieder van ons het in zich heeft, als je maar genoeg in die richting wordt geduwd."

Crampton Brophy werd in september 2018 gearresteerd en zit sindsdien vast. De schrijfster, die levenslang riskeert, krijgt op een later tijdstip van de rechter te horen wat haar straf zal zijn.

LEES OOK: