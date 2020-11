‘Schrappen’ slavernij, legale wiet en een hoger minimumloon: hiervoor gingen de Amerikanen óók naar de stembus

Terwijl buiten de Verenigde Staten alle ogen zijn gericht op de strijd om het Witte Huis, stonden op lokaal niveau voor de Amerikanen ook andere zaken op de agenda. Zo stemden kiezers in Mississippi voor een nieuwe vlag en haalde een verbod op een late abortus het niet in Colorado. Op het Caribische eiland Puerto Rico mochten kiezers laten weten of hun eiland een nieuwe staat van de VS zou moeten worden.

Mississippi rekent af met ‘Rebellenvlag’

Volledig scherm De nieuwe vlag van Mississippi. © AP

De Amerikaanse staat Mississippi heeft een nieuwe vlag. De kiezers in de zuidelijke staat stemden dinsdag voor een nieuw ontwerp, zonder het omstreden embleem van de Confederatie. Dat stond wel op de vorige vlag, die eerder dit jaar was afgeschaft naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten. Mississippi was de laatste staat waarbij de ‘Rebellenvlag’ nog in de staatsvlag was verwerkt.

De nieuwe vlag heeft een heel ander uiterlijk. Op de nieuwe vlag staat een witte magnolia, de bloem van de staat, omringd door twintig sterren omdat Mississippi als 20ste staat toetrad tot de Verenigde Staten. Een gouden ster met vijf punten staat symbool voor de vijf groepen oorspronkelijke bewoners van de staat die daar al leefden voordat het land werd gekoloniseerd. Onder de bloem staan de woorden ‘In God We Trust’ (God zij met ons).

Volledig scherm © AP

Op de oude vlag, die in 1894 was aangenomen, stond linksboven een blauw schuinkruis met dertien sterren. Onder die vlag vochten enkele zuidelijke staten (de Confederatie) tegen het noorden in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). De zuidelijke staten waren tegen het afschaffen van de slavernij.

Nebraska en Utah schrappen slavernij eindelijk helemaal uit grondwet

Kiezers in de staten Nebraska en Utah hebben met een ruime meerderheid gestemd voor het verwijderen van slavernij uit de grondwet van hun staten.

Slavernij was al verboden in de twee staten, maar er bleef nog een 19e-eeuwse uitzondering over die het wel nog als straf voor een misdrijf toeliet. Met bijna driekwart van de stemmen geteld, stemde in Utah ruim 80 procent en in Nebraska 70 procent voor de afschaffing van die uitzondering.

Oregon decriminaliseert harddrugs

De kiezers in Oregon hebben gestemd voor de decriminalisering van het bezit van verdovende middelen, inclusief harddrugs zoals heroïne of cocaïne. Het gaat dan wel om een kleine hoeveelheid (1 tot 2 gram) bedoeld voor persoonlijk gebruik. Ook het gebruik van psilocybine, het werkzaam bestanddeel van ‘magic mushrooms’ (paddenstoelen waarvan je gaat hallucineren), wordt in kleine hoeveelheid gedecriminaliseerd.

De decriminalisering wil niet zeggen dat het legaal is om de drugs te gebruiken, maar het bezit ervan wordt minder streng bestraft. Het gaat vanaf nu om een burgerlijke overtreding, vergelijkbaar met een verkeersovertreding. Wie betrapt wordt op het bezit van deze drugs krijgt de keuze om 100 dollar (zo'n 86 euro) te betalen of een gratis cursus te volgen in een ontwenningskliniek. De productie of verkoop van deze drugs blijft wel een misdaad.

Oregon was eerder ook al de de eerste Amerikaanse staat die cannabis in 1973 decriminaliseerde. Sinds 2014 is het gebruik ervan legaal.

Er zijn ook vier nieuwe staten die het recreatief gebruik van cannabis legaliseren: Arizona, Montana, New Jersey en South Dakota. In totaal zijn er nu vijftien Amerikaanse staten waar de drugs legaal zijn.

‘Late’ abortus blijft mogelijk in Colorado

Een meerderheid van de kiezers in Colorado heeft een voorstel verworpen dat abortus vanaf 22 weken zwangerschap zou verbieden, zelfs bij incest of verkrachting. Ook artsen die zouden meewerken aan een abortus na de 22ste week zouden juridisch vervolgend kunnen worden.

Florida verdubbelt (bijna) minimumloon

In het zuidelijk gelegen Florida gaven kiezers hun goedkeuren aan een wijziging van de grondwet om het minimumloon in de staat geleidelijk te verhogen met 75 procent van 8,56 dollar per uur (7,35 euro) tot 15 dollar (12,90 euro) vóór 30 september 2026. Florida wordt dan de achtste staat met een minimumloon van 15 dollar (of meer).

Puerto Rico, de 51ste staat?

Volledig scherm Illustratiebeeld. © EPA

Het Caribische eiland Puerto Rico is al 122 jaar een gemenebest van de Verenigde Staten. Dat betekent dat het tot het Amerikaanse territorium hoort, maar géén onderdeel uitmaakt van de 50 staten en Washington DC.

In 2012 en 2017 steunden de 3 miljoen inwoners van het eiland in meerderheid de toetreding tot de Verenigde Staten. Maar het Amerikaanse Congres heeft nooit verdere actie ondernomen om Puerto Rico tot Unie van staten toe te laten.

Beide referenda werden namelijk geplaagd door een lage opkomst. In 2017 bracht minder dan een kwart van de kiesgerechtigden een stem uit in het referendum omdat de oppositiepartijen de volksconsultatie boycotten omdat zij liever de status quo behouden of van Puerto Rico een onafhankelijk land willen maken.

Ook deze keer is het referendum niet bindend en de uitslag laat nog op zich wachten. Maar de initiatiefnemers hopen met een hoge opkomst het Amerikaanse Congres een duwtje in de juiste richting te kunnen geven.

De Puerto Ricanen zijn Amerikaans staatsburger sinds 1917 en hebben hun eigen gekozen bestuur sinds medio 20ste eeuw. De omstreden constructie is het gevolg van de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1898. Toen veroverden de Noord-Amerikanen het eiland van de Spaanse kolonisten die sinds de komst van Christoffel Columbus (eind 15de eeuw) de dienst hadden uitgemaakt op het eiland.

Eerste zwarte vrouw uit Missouri naar het Huis van Afgevaardigden

Volledig scherm Cori Bush tijdens haar overwinningsspeech in Saint Louis. © AFP

Democrate Cori Bush is de eerste zwarte vrouw uit Missouri die haar staat zal vertegenwoordigen in het nationale Huis van Afgevaardigden. Gesteund door de Black Lives Matter-beweging versloeg Bush in de voorverkiezingen haar Democratische concurrent William Lacy Clay, die al tien termijnen had gediend als Afgevaardigde.

“Als de eerste zwarte vrouw en ook de eerste verpleegster en alleenstaande moeder die de eer heeft Missouri te vertegenwoordigen in het Amerikaanse Congres, wil ik dit zeggen tegen de zwarte vrouwen, de zwarte meisjes, de verpleegsters, de essentiële werknemers, de alleenstaande moeders - dit is ons moment,” aldus Bush.

Bush is daarmee een voorvechter van de progressieve vleugel binnen de Democraten die probeert het establishment van de partij wakker te schudden en naar links te trekken. Bush werd gesteund door de Justice Democrats, een fractie die probeert progressieven in het zadel te helpen. De groep werd nationaal bekend door onder andere de New Yorkse Alexandria Ocasio-Cortez verkozen te krijgen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Eerste transgender senator komt uit Delaware

Volledig scherm Aanstaand senator voor Delaware Sarah McBride. © Sarah McBride, Twitter

In de staat Delaware is Sarah McBride gekozen tot de eerste transgender senator in de VS. De Democrate haalde 86 procent van de stemmen in haar race voor een zitje in de lokale Senaat van Delaware. McBride (30) wordt nu de hoogste functionaris in het land die openlijk een transpersoon is. McBride is een voorvechter van LGBTQ-rechten en heeft stage gelopen in het Witte Huis toen Barack Obama president was.

De overwinning van McBride kwam niet als een verrassing. Ze won in een district dat bekendstaat als een bolwerk van de Democraten.

Eerste transgender wetgever in Vermont

Ook in de progressieve staat Vermont was er een overwinning voor de transgemeenschap: daar wordt Taylor Small (26) de eerste transpersoon in het Huis van Afgevaardigden. The Victory Fund, een organisatie die zich focust op het verhogen van het aantal LGBTQ-functionarissen in de VS, feliciteerde haar en liet weten dat zij geschiedenis heeft geschreven. Volgens de organisatie zijn er nu vier transpersonen met een wetgevende functie in verschillende Amerikaanse staten.

Volledig scherm In het noorden van Vermont wordt Taylor Small (26) de eerste transpersoon in het Huis van Afgevaardigden van haar staat. © Taylor Small