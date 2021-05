Schotse Tory-leider: “Boris Johnson moet weg als hij regels overtrad”

ANALYSE. Boris Johnson hangt in de touwen. Maar misschien hangt hij daar wel goed

29 april Het is doorgaans geen goed teken voor een conservatieve Britse premier, als de krant The Daily Mail de aanval op hem opent. En héél de pers is aan het stoken tegen Boris Johnson, net nu die zijn grootste zorgen voorbij leek te zijn. De schandalen variëren van een veel te dure renovatie tot een schaamteloze uitspraak over de coronadoden. Maar de vraag van één miljoen pond is of Bojo daar wel last van heeft.