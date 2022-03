Schotse regering verontschuldigt zich voor middeleeuwse ‘hekserij-wet’ die duizenden vrouwen het leven kostte

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft zich namens de Schotse regering officieel verontschuldigd voor de duizenden vrouwen die in de zestiende eeuw geëxecuteerd werden onder de voormalige ‘hekserij-wet’. Zo stierven in die periode meer dan 2.500 Schotse vrouwen die ervan beschuldigd werden heksen te zijn. Volgens Sturgeon lag een diepe vrouwenhaat destijds aan de basis van de “kolossale onrechtvaardigheid” en worden vrouwen ook vandaag nog te vaak ongelijk behandeld.

De verontschuldigingen van Sturgeon waren een antwoord op een petitie die gerechtigheid eiste voor de meer dan 4.000 slachtoffers – onder wie vooral vrouwen – van de hekserij-wet uit 1563. De premier sprak tijdens een debat naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. “In een tijd dat vrouwen niet eens mochten getuigen in de rechtbank, werden ze beschuldigd en vermoord omdat ze arm, anders, kwetsbaar waren – of in de meeste gevallen gewoon omdat ze vrouw waren”, aldus Sturgeon.

In totaal werden in Schotland maar liefst 2.500 “heksen” terechtgesteld. Duizenden anderen kregen onder meer gevangenisstraffen. De morele paniek rond hekserij en duivelsverering ontstond in de post-reformatorische samenlevingen in Europa en koloniaal Amerika. Vooral in Schotland was de paranoia groot en werden veel meer executies uitgevoerd dan in andere Europese landen.

“Diepe vrouwenhaat”

De afgelopen jaren zijn er steeds meer oproepen gekomen om de slachtoffers van de heksenvervolging in het land te herdenken. De Schotse premier benadrukte dat er drie redenen zijn waarom de huidige generatie zich moet verontschuldigen voor de gebeurtenissen die eeuwen geleden plaatsvonden. “In de eerste plaats is het belangrijk dat onrecht, hoe lang het ook geleden is, wordt erkend. Zo heeft dit parlement ook terecht formele verontschuldigingen aangeboden voor het meer recente historische onrecht dat homoseksuele mannen en mijnwerkers is aangedaan. Ten tweede is dit voor sommigen nog geen geschiedenis. In sommige delen van onze wereld worden vrouwen en meisjes nog steeds vervolgd en soms gedood op verdenking van hekserij”, aldus de premier.

“Ten derde is de wet hier in Schotland misschien al lang verleden tijd, maar de diepe vrouwenhaat die eraan ten grondslag lag niet. Daar leven we nog steeds mee. Vandaag uit dat zich niet in beschuldigingen van hekserij, maar in alledaagse pesterijen, online verkrachtingsbedreigingen en seksueel geweld”, besloot de Schotse premier.