Schotse premier wil volgend jaar nieuw referendum over onafhankelijkheid

Ondanks nieuwe recordcij­fers nemen Amerikanen massaal vliegtuig om Thanksgi­ving te vieren

26 november De Amerikanen vieren vandaag Thanksgiving. Daags voor de feestdag overleden op 24 uur tijd meer dan 2.400 mensen in de VS aan Covid-19. Zo’n hoog peil van het aantal slachtoffers was al van zes maanden geleden. Ook maandag stierven er meer dan 2.000 Amerikanen aan de gevolgen van het longvirus. Het huidige aantal ziekenhuisopnames lag met 89.954 coronapatiënten nooit hoger. Overheden houden hun hart vast voor de mogelijke impact van het familiefeest op de besmettingscijfers.