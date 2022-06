Schotse premier wil nieuw referendum in 2023: “Moment voor onafhankelijkheid is aangebroken”

101-jarige man veroor­deeld tot 5 jaar cel voor medeplich­tig­heid aan moord in concentra­tie­kamp

Een 101-jarige man is dinsdag in Duitsland veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan de moord op duizenden gevangenen in het concentratiekamp Sachsenhausen. De man, afkomstig uit Litouwen, had tot op het laatste moment ontkend dat hij bewaker was geweest in het kamp. De straf komt overeen met de vordering van het Openbaar Ministerie.

11:51