Schotse premier Nicola Sturgeon treedt na 8 jaar af: “Het is de allerbeste job in de wereld”

Nicola Sturgeon (52) treedt na acht jaar af als eerste minister van Schotland. Dat maakte ze bekend tijdens een persconferentie in de Schotse hoofdstad Edinburgh. De leider van de Scottish National Party zal haar functie officieel neerleggen wanneer een nieuwe premier verkozen is.

Ze benadrukte tijdens de persconferentie dat het een eer was om de eerste vrouwelijke en langstzittende premier van Schotland te zijn geweest. “Het is de allerbeste job in de wereld”, aldus Sturgeon. “Mijn beslissing komt uit een plaats van plicht en liefde.”

Onafhankelijkheid van VK

Haar beslissing is geen reactie op kortetermijndruk, klonk het. Daarmee verwijst ze naar de tegenslagen die ze recent moest incasseren in de strijd voor de Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Zo blokkeert Londen een nieuwe stemming over de vraag of Schotland al dan niet deel moet blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk en kregen de Schotse autoriteiten van het Britse Hooggerechtshof het verbod om zonder toestemming van Londen een nieuw onafhankelijkheidsreferendum te organiseren. Daarnaast is er nog de kwestie van de Schotse transgenderwet die het makkelijker maakt om voor de wet van geslacht te veranderen, maar waartegen Londen een veto heeft uitgesproken.

Mentaal veeleisende functie

“Deze beslissing komt voort uit een diepere en langere termijn beoordeling”, zei de aftredende premier van Schotland. Een bron dicht bij Sturgeon vertelde eerder al aan ‘BBC’ dat ze er “genoeg van had”. Ook in haar toespraak had ze het over de “immense druk” op politiek leiders van haar niveau. “Het leven aan de top was intens, bruut en heeft zowel fysiek als mentaal een tol geëist”, klonk het.

De politiek volledig achter zich laten is de Schotse naar eigen zeggen niet van plan. Er zijn nog altijd zaken waarvoor ze zich wil inzetten, zoals de Schotse onafhankelijkheid en werken met jonge mensen. Sturgeon staat al sinds november 2014 aan het roer van de Schotse regering. Ze nam toen het stokje over van Alex Salmond na het onafhankelijkheidsreferendum. Met haar acht jaar aan de macht is ze de langstzittende premier van het land. Sturgeon zetelt sinds 1999 in het Schotse parlement.