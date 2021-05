Schotse nationalisten lijken flink te gaan winnen

Verkiezin­gen in Schotland gezien als officieus referendum over onafhanke­lijk­heid

6 mei De inwoners van Schotland kiezen vandaag een nieuw parlement. De stembusgang wordt ook wel gezien als een peiling onder de bevolking over het wel of niet organiseren van een onafhankelijkheidsreferendum. De Schotse Nationalistische Partij (SNP) van premier Nicola Sturgeon hoopt op een absolute meerderheid van de zetels, zodat in Londen een nieuw referendum over de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk geëist kan worden. Wat daarvan de uitkomst zou zijn, is momenteel hoogst onzeker.