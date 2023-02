Schotse minister van Financiën wil Sturgeon opvolgen

VS “erg bezorgd” dat China overweegt om "dodelijke hulp" te leveren aan Rusland

De Verenigde Staten vrezen dat China overweegt om “dodelijke hulp” te leveren aan Rusland in het conflict met Oekraïne. Dat zal minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vandaag zeggen in een interview dat wordt uitgezonden op de Amerikaanse nieuwszender ‘NBC News’. Blinken zou zijn Chinese ambtsgenoot Wang Yi gisteren tijdens een ontmoeting in München al gewaarschuwd hebben voor de “ernstige gevolgen” daarvan op de Amerikaans-Chinese betrekkingen.