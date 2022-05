Schotse man (48) ondergaat 's werelds eerste dubbele handtransplantatie

Artsen raadden de man aan om een handtransplantatie te laten doen. Een risicovolle operatie die Gallagher na intense gesprekken met zijn vrouw toch wou ondergaan. “Aanvankelijk moest ik lachen toen professor Hart in Glasglow me vertelde over de transplantatie. Voor mij klonk het als iets dat uit een ander tijdperk kwam. Mijn vrouw en ik spraken erover en kwamen tot het besluit er toch voor te gaan. Ik kon sowieso mijn handen verliezen. Dit was dus eigenlijk een kwestie van mijn handen loslaten”, klinkt het.

Herstel

Nadat er een geschikte donor was gevonden, begonnen de artsen aan een twaalf uur durende operatie. Gallagher kon kort na de operatie zijn handen in eerste instantie niet bewegen, maar intussen zet hij grote stappen vooruit. Hij kan zijn hond aaien en zelfs de kraan opendraaien. De pijn is haast helemaal verdwenen. “De artsen hebben me een nieuw leven gegeven”, vertelt hij aan ‘The Guardian’. “Na de operatie werd ik wakker en het was nogal surrealistisch, want daarvoor had ik mijn handen en toen ik wakker werd na de operatie had ik nog steeds handen, dus in mijn hoofd ben ik nooit echt geen handen gehad.”