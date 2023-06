Schotse ex-premier Sturgeon opgepakt in onderzoek naar gesjoemel met ruim 700.000 euro aan partijgeld

Sturgeon is de derde persoon die werd opgepakt in het kader van ‘Operation Branchform’, het onderzoek van de Schotse politie naar beschuldigingen tegen de partij van financieel gesjoemel met meer dan 600.000 pond (ruim 700.000 euro) aan donaties van een onafhankelijkheidscampagne.

Naast de echtgenoot van Sturgeon werd ook de boekhouder van de SNP opgepakt en vrijgelaten zonder vervolging. Op 5 april vond al een huiszoeking plaats in de woning van Sturgeon en het partijhoofdkwartier in Edinburgh.

Sturgeon kwam in Schotland aan de macht na het mislukte Schotse onafhankelijkheidsreferendum in 2014, maar kon nooit een tweede poging afdwingen. Toen ze in februari na acht jaar premierschap aftrad, was dat als een donderslag bij heldere hemel.