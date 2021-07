Schots spookdorp staat te koop, inclusief privéstrand en geest

Griezelliefhebbers opgelet: in Schotland staat sinds kort een spookdorp te koop. Kostprijs is amper 146.000 euro. Wel moet je er de geest van een 17de-eeuwse waarzegster bijnemen.

Het verlaten dorp heet The Old Village of Lawers en is gelegen aan de noordkust van Loch Tay. Als eigenaar kan je genieten van een uitgestrekt natuurgebied met onder meer je eigen privéstrand. Je kan naar hartenlust vissen op het meer en een wandeling maken in het eeuwenoude bos.

Er is maar een klein detail: je zou de geest van de Lady of Lawers kunnen tegenkomen in de oude ruïnes van het dorp. Volgens de legende ligt onder de oude restanten haar vroegere huis, en zou ze daar nog steeds ronddwalen.

De Lady of Lawers was dan ook een mysterieuze vrouw. Als waarzegster deed ze in de 17de eeuw enkele opmerkelijke voorspellingen, die nadien uitkwamen. Zo voorzag ze de komst van treinen en “door rook voortgedreven schepen” (stoomboot).

Ook voorspelde ze dat de dorpskerk zou instorten als een nabijgelegen boom even hoog zou worden als de kerktoren. Toen een es even later tot op gelijke hoogte groeide met de kerk, werd het gebouw inderdaad zwaar beschadigd door een blikseminslag.

Amper inwoners

In 1841 leefden er volgens een volkstelling nog 17 mensen in het gebied. In 1891 waren er dat nog maar zeven. Sinds 1926 is het dorp volledig verlaten.

Als jij de nieuwe bewoner van dit geheimzinnige landgoed wil worden, is er goed nieuws. Voor maar 146.000 euro is het van jou. In vergelijking met wat je vandaag betaalt voor een ‘normaal’ huis, is dat zeker een koopje. Als je niet te snel bang wordt natuurlijk.

