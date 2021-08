Schotland stopt uitleveringsprocedure van Catalaanse Clara Ponsati

De Schotse justitie heeft donderdag de uitleveringsprocedure van de Catalaanse politica en Europarlementslid Clara Ponsati stopgezet. Ponsati verblijft momenteel in België en Schotland is daardoor niet langer bevoegd. Spanje vraagt haar uitlevering wegens ‘oproer’.

“De rechtbank is niet bevoegd in deze zaak”, zei rechter Nigel Ross, die uitlegde dat de 64-jarige Clara Ponsati afgelopen mei de Schotse rechtbanken had laten weten nu in België te wonen na haar verkiezing in het Europees Parlement.

Ponsati was minister van Onderwijs in de separatistische regering van Carles Puigdemont. Na de poging tot afscheiding van Catalonië in 2017 vluchtte ze eerst naar België en trok dan naar Schotland. Daar doceerde de politica economie aan de befaamde St.Andrews-universiteit.

Sinds 1 februari is Ponsati Europarlementslid. Spanje wil haar vervolgen voor “oproer” omdat ze had deelgenomen aan de unilaterale onafhankelijkheidsverklaring in Catalonië en vraagt Schotland haar uitlevering op grond van een Europees arrestatiebevel.