Schotland mag geen nieuw referendum rond onafhankelijkheid houden zonder toestemming Britse regering

Schotland mag geen onafhankelijkheidsreferendum houden zonder toestemming van de regering in Londen. Dat heeft het Britse hooggerechtshof bepaald, nadat de Schotse regering een zaak was gestart. De Britse premier wil nu geen referendum over afscheiding van het Verenigd Koninkrijk.

Robert Reed, de voorzitter van het Hooggerechtshof, zegt dat de rechters unaniem hebben geoordeeld dat een dergelijke stemming gevolgen zou hebben voor de unie tussen Schotland en Engeland. Enkel het Britse parlement in Londen kan daardoor een beslissing nemen over een onafhankelijkeidsreferendum. Maar Londen verzet zich tegen het referendum.

Ook het argument van de Schotse regering dat een referendum slechts “adviserend” zou zijn en geen juridische gevolgen zou hebben, is volgens de Britse omroep BBC van tafel geveegd.

Schotland kreeg in de jaren 90 zijn eigen volksvertegenwoordiging, maar alle zaken met betrekking tot de Britse unie bleven bij het parlement in Londen. Het hof boog zich de afgelopen weken over de vraag of het Schotse parlement de bevoegdheid heeft om wetten uit te vaardigen voor een onafhankelijkheidsreferendum. Dat is dus niet het geval, zo hebben de rechters besloten.

De Schotse premier Nicola Sturgeon wilde het raadplegende referendum op 19 oktober 2023 houden. Het is niet duidelijk of Schotland voor onafhankelijkheid zou stemmen. Volgens recente peilingen schommelt het aantal voorstanders rond de 50 procent. Bij het referendum in 2014, waar Londen wel toestemming voor gaf, stemde 55 procent tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk.

Sturgeon en haar Scottish National Party (SNP) vinden dat de omstandigheden vanwege de brexit zijn veranderd en een nieuw referendum daarom is gerechtvaardigd. Een meerderheid van de Schotten stemde in het brexit-referendum van 2016 tegen het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Volledig scherm Opvallend beeld uit 2014. Een enthousiaste onafhankelijkheidsstemmer in Edinburgh. © Photo News

Oproep tot demonstraties

Schotland hoort sinds 1707 bij het Verenigd Koninkrijk en kreeg in 1998 een eigen parlement. Alle zaken met betrekking tot de unie bleven echter bij het parlement in Londen. Dat Londen een volksraadpleging over onafhankelijkheid blokkeert, ziet premier Sturgeon als een bewijs dat Schotland deel uitmaakt van een politiek systeem dat de Schotse democratie niet respecteert.

Haar nationalistische partij (Scottish National Party of SNP) behaalde vorig jaar een grote zege bij de regionale verkiezingen. Zij ziet dat als een duidelijk mandaat van de kiezer voor een referendum. De SNP van Sturgeon heeft inmiddels opgeroepen tot demonstraties in verschillende Schotse steden morgenmiddag. Er zouden ook kleinere bijeenkomsten komen in vijf EU-steden, waaronder in het Duitse München.

Volledig scherm De Schotse premier Nicola Sturgeon. © Getty Images