Schotland maakt als eerste land ter wereld maandverband en tampons gratis

Het Schotse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet om ongesteldheidsproducten gratis te maken, waarmee Schotland het eerste land in de wereld wordt dat die stap zet. De maatregel is nodig vanwege zogeheten 'period poverty' (ongesteldheidsarmoede), waarbij vrouwen en meisjes die menstrueren vanwege geldgebrek verstoken blijven van basale hygiënemiddelen.

De nieuwe Schotse wet voorziet erin dat tampons en maandverband op bepaalde openbare plekken als buurtcentra, jeugdclubs en apotheken vrij verkrijgbaar zijn. De Schotse belastingbetaler gaat dat jaarlijks zo'n 24 miljoen pond (ongeveer 27 miljoen euro) kosten.

De Schotse premier Nicola Sturgeon is blij met de maatregel: “Trots om te stemmen voor deze baanbrekende wetgeving, die Schotland het eerste land in de wereld maakt dat gratis menstruatieproducten verstrekt aan iedereen die dat nodig heeft", schreef zij op Twitter.

“Niemand zou zich zorgen moeten maken over waar haar volgende tampon, maandverband of herbruikbaar product vandaan moet komen", zei het Schotse Labour-parlementslid Monica Lennon, de indiener van het wetsvoorstel. “Schotland zal niet het laatste land zijn dat ongesteldheidsarmoede naar de geschiedenis verwijst, maar we kunnen het eerste zijn", aldus Lennon.

In 2018 werd Schotland al het eerste land dat gratis hygiëneproducten aanbiedt op scholen en universiteiten. Zo'n 10 procent van de menstruerende bevolking in Groot-Brittannië kan zich geen menstruatieproducten veroorloven, kwam in 2017 naar voren uit een enquête. Velen van hen spijbelden daarom tijdens de ongesteldheid.

Menstruatie-armoede in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen komt menstruatie-armoede voor. Caritas bevroeg in het najaar van 2019 2.608 Vlaamse meisjes en jonge vrouwen tussen de 12 en 25 jaar over het onderwerp. Daaruit bleek dat al zeker 5% van de Vlaamse meisjes al ooit lessen gemist heeft omdat ze geen geld had om menstruatie-producten te kopen. Dit percentage loopt op tot maar liefst 15% bij meisjes die in materiële deprivatie leven.

Uit het onderzoek bleek ook dat 12% van de meisjes tussen de 12 en 25 jaar al eens niet voldoende geld had om menstruatieproducten aan te schaffen, bij meisjes die leven in materiële deprivatie loopt dit op tot 45%.

Ongeveer 11% van de Vlaamse meisjes leende al eens menstruatieproducten omdat ze er zelf geen geld voor had, zo'n 4% van de Vlaamse meisjes past vrijetijdsplannen aan omdat ze geen financiële middelen hebben om producten te kunnen kopen.