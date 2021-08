Schotland heft maandag bijna alle coronamaatregelen op, maar het mondmasker blijft

De Britse openbare omroep BBC lijst de versoepelingen op. Wie gevaccineerd is, zal na een hoogrisicocontact met iemand die besmet is met het coronavirus, niet langer tien dagen in quarantaine moeten. De beperkingen op het aantal mensen dat elkaar kan ontmoeten, zullen worden opgeheven. In de meeste omgevingen zullen de afstandsregels niet meer van tel zijn. Dat betekent dat meer mensen in cafés, in restaurants, op evenementen en op sportwedstrijden zullen kunnen samenkomen. Volgens de Scottish Beer and Pub Association zullen meer dan 200 cafés voor het eerst in vijftien maanden weer de deuren openen, schrijft de BBC. Tot 2.000 bezoekers zullen binnenevenementen kunnen bijwonen, tot 5.000 supporters zullen een sportwedstrijd in openlucht kunnen aanschouwen, zonder dat de organisatoren op voorhand toestemming moeten vragen.