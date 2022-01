Schoten gehoord in militaire kazernes in Burkina Faso

In het West-Afrikaanse Burkina Faso zijn zondag schoten gehoord in verschillende militaire kazernes, onder meer in hoofdstad Ouagadougou. Dat bevestigen militaire bronnen en lokale bewoners.

Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is, maar vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag (middernacht Belgische tijd) waren schoten hoorbaar in een militair kamp in Gounghi, net ten westen van Ouagadougou. Buurtbewoners maken gewag van “steeds heviger vuur”.

In nog een ander kamp in de onmiddellijke omgeving van de hoofdstad en op de luchtmachtbasis vlakbij de luchthaven van Ouagadougou werd eveneens geschoten. Dezelfde melding werd gemaakt in twee kazernes in het noorden van het land.

In Burkina Faso werd gisteren/zaterdag nog gemanifesteerd tegen de onmacht van de overheid om iets te doen aan het jihadistische geweld dat het land sinds 2015 in zijn greep houdt.