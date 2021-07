Schoten en geschreeuw: choquerende beelden tonen dertig minuten ongekend bendegeweld in Cavaillon in Provence

AVIGNON Vier personen opgepakt na moord op Franse agent (36), duizenden aanwezigen op herdenking

10 mei In het onderzoek naar de moord op een politieagent in Avignon zijn zondagavond in totaal vier personen opgepakt. Ondanks de coronasituatie kwamen in de middag duizenden mensen samen in het centrum van de Zuid-Franse stad om Eric Masson (36), getrouwd en vader van twee kinderen, te gedenken.