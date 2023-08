Schot rijdt fietser dood en begraaft zijn lichaam, vriendin praat hem vier jaar later aan de galg

Een Schot die in 2017 in dronken toestand een fietser doodreed, heeft alles in het werk gesteld om de zaak te verdoezelen. Alexander McKellar (31) begroef het lichaam met de hulp van zijn tweelingbroer in een afgelegen veengebied. Pas toen zijn vriendin hem twee jaar geleden aan de galg praatte, kwam de waarheid aan het licht. McKellar is nu veroordeeld tot twaalf jaar cel.

De dertiger reed ook nog te snel toen hij Tony Parsons (63) in de buurt van het dorpje Bridge of Orchy van zijn fiets maaide. In plaats van de hulpdiensten te bellen, dumpte hij het lichaam van het slachtoffer iets verderop. Daarvoor kreeg hij hulp van zijn tweelingbroer Robert, die ook in de wagen zat. Hij verdwijnt als medeplichtige ruim vijf jaar achter tralies.

Parsons raakte in september 2017 vermist na een lange fietstocht. De grootvader was met succes behandeld voor prostaatkanker en wilde uit dankbaarheid 167 kilometer rijden voor het goede doel.

Blikje Red Bull

De voormalige marineofficier werd voor het laatst om 23.30 uur gezien op de A82. Ondanks de inzet van speurhonden leverden de zoektochten nooit wat op.

In januari 2021 - bijna vier jaar later dus - liet de politie weten dat zijn lichaam teruggevonden was. McKellar had de misdaad opgebiecht aan zijn toenmalige vriendin en haar ook getoond waar het slachtoffer begraven lag. Caroline Muirhead had ongezien een blikje Red Bull achtergelaten op die plek, zodat ze de exacte locatie zou kunnen terugvinden. Vervolgens verwittigde ze de politie.

Nog 20 minuten geleefd

Tijdens het proces verklaarden de broers dat ze op de terugweg waren van een feestje. Daar hadden ze stevig gegeten en gedronken. Uit de resultaten van de autopsie blijkt dat Parsons nog 20 à 30 minuten geleefd zou hebben.

Advocaat Brian McConnachie bood in naam van zijn cliënt excuses aan. “Hij is geen kwaad mens. Hij beseft dat hij iets vreselijks gedaan heeft en zou er alles voor overhebben om de klok terug te draaien.”

“Vrees voor mijn leven”

Muirhead vreest nu voor haar leven als McKellar ooit weer vrijkomt. “Natuurlijk zal hij wraak willen nemen, maar wat moest ik anders doen? Ik was in shock. De man met wie ik de rest van mijn leven zou delen, had me net verteld dat hij een moordenaar was.”

McKellar deed de bekentenis nadat hij nerveus gedrag vertoond had toen er een politiewagen achter hem reed. “Ik vroeg hem wat er aan de hand was. Wat er ook scheelde, ik zou hem steunen. Tijdens een paniekaanval rolde het er allemaal uit. Hij zei dat ze de politie niet konden vertrouwen, daar hadden ze in het verleden al genoeg problemen mee gehad.” Muirhead strijdt nu voor betere getuigenbescherming in delicate rechtszaken.