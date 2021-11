Schorpioenen maken drie doden en honderden gewonden in Egypte

In de regio worden dieren zoals schorpioenen en slangen vaak meegesleurd tijdens zware stormen. De weersomstandigheden zijn al enkele dagen erg wisselvallig in Aswan. Zo zorgden de hagel-, stof- en sneeuwstormen ervoor dat de schorpioenen uit hun schuilplaats werden gejaagd. Volgens de Egyptische Meteorologische Organisatie zou het intense weer zich de komende 24 uur voortzetten.

Medische centra en ziekenhuizen in de regio kregen onmiddellijk extra doses antigif. Dokters in Aswan zouden vaccinaties tegen het coronavirus zelfs even een halt hebben toegeroepen om de vele schorpioensteken te behandelen. Een steek van het insect kan erg veel pijn doen en veroorzaakt vaak een zwelling en koorts. Het gif van gevaarlijke soorten kan ook ernstige gezondheidsklachten teweegbrengen, waaronder ademhalingsproblemen en spierkrampen. In erg uitzonderlijke gevallen is de steek dodelijk.