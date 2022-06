Schoonmakers Schiphol gaan na wilde staking weer aan het werk

Diksmuide/New York Vlaamse brandweer­man Johnny (53) overleden na botsing op water bij collega's in New York

Op bezoek bij bevriende brandweerlui in New York is Diksmuideling Johnny Beernaert om het leven gekomen bij een bootongeval op de East River. De West-Vlaming raakte levensgevaarlijk gewond toen de brandweerboot waarop hij zat, geraakt werd door een toeristenboot. Hij stierf later in het ziekenhuis. Vier anderen, waaronder zijn echtgenote, raakten ook gewond maar overleefden.

19 juni