Schoonmaker schakelt vriezer uit in labo wegens "irritant gepiep": 25 jaar aan wetenschappelijk onderzoek vernield

KIJK. Schilderij van ‘pizza’ gevonden in ruïnes van Pompeii

In de ruïnes van de oude Romeinse stad Pompeii is een fresco gevonden dat mogelijk een voorouder van de Italiaanse pizza voorstelt, aldus het Italiaanse ministerie van Cultuur vandaag. Technisch gezien is het geen pizza, want klassieke ingrediënten zoals tomaat en mozzarella ontbreken, maar volgens het ministerie kan het “een verre verwant zijn van het moderne gerecht”.