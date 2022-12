Schoonmaakpersoneel in treinen Verenigd Koninkrijk plannen eerste nationale staking

Het schoonmaakpersoneel in de treinen in het Verenigd Koninkrijk gaat voor het eerst staken, onder meer om een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Het gaat om personeel van verschillende onderaannemingen, die aangesloten zijn bij de vakbond RMT. “Het is de eerste maal dat er een actie komt over het hele spoornetwerk”, zegt RMT-secretaris-generaal Mick Lynch donderdag.