Schoondochter Trump zou overwegen om gooi te doen naar zitje in Senaat

Er is hernieuwde speculatie over de mogelijkheid dat de schoondochter van voormalig president Donald Trump een gooi zou doen naar een zitje in de Amerikaanse Senaat. Lara Trump (38) zou een van de twee zetels van North Carolina in de wacht willen slepen.

Een van de huidige senatoren van North Carolina - Richard Burr - liet zich opmerken op het impeachmentproces van Donald Trump door mee te stemmen met de Democraten, vóór het veroordelen van de oud-president. Zeer tot ongenoegen van flink wat Republikeinen in zijn thuisstaat. Lara Trump - die getrouwd is met Eric Trump en afkomstig uit North Carolina - zou boze fans van haar schoonvader achter zich kunnen verzamelen in een poging het zitje van Burr in de wacht te slepen tijdens de Senaatsverkiezingen volgend jaar.

Het gerucht - gevoed door Lara Trump zelf - deed al langer de ronde en Republikeins senator Lindsey Graham van South Carolina gooide zondag nog wat koren de molen op televisiezender Fox News. “Richard Burr heeft er zonet voor gezorgd dat Lara Trump bijna zeker de nominatie in de wacht sleept voor zijn opvolging als ze beslist mee te doen”, klonk het. En hij is niet de enige die haar een torenhoge favorietenrol toebedeelt.

Vertrouweling

Volgens The New York Times houdt Lara Trump voorlopig echter de lippen op elkaar. Een vertrouweling zou de krant wel verteld hebben dat haar ambitie om zich verkiesbaar te stellen enigszins bekoeld is na de bestorming van het Capitool op 6 januari. De uiteindelijke beslissing zou wel pas de komende maanden vallen.

Hoewel Lara Trump - een voormalig personal trainer en televisieproducer - de afgelopen maanden meermaals zelf liet uitschijnen dat ze zich misschien verkiesbaar zal stellen, zijn er wel enkele hobbels in de weg. Zo woont ze momenteel met haar gezin in New York. Als ze zich verkiesbaar wil stellen, zou ze naar North Carolina moeten verhuizen. En dan is er nog haar naam. Die zou dan wel een voordeel zijn bij Trumpaanhangers, hij zou evenzeer de opkomst van Democraten bij de stemming een boost kunnen geven. En vergeet niet: North Carolina was een strijdstaat, die in november maar met een verschil van 1,3 procentpunt gewonnen werd door Donald Trump.

Mythe

“Het is bovendien een mythe dat Trumpaanhangers ook opdagen voor kandidaten die zijn ideologie aanhangen of zijn familieleden", aldus Democratisch campagnevoerder John Anzalone in The Times. “Aanhangers van een sekte dagen alleen in groten getale op voor de sekteleider zelf.”

