Schoolschutter (24) formeel veroordeeld tot levenslang voor bloedbad op zijn middelbare school in Parkland

De nu 24-jarige jongeman die in 2018 op een school in Parkland in Florida 17 mensen doodschoot en nog eens 17 anderen verwondde, is formeel veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Een jury had die straf voor Nikolas Cruz onlangs vastgesteld en een rechtbank heeft dat nu officieel gemaakt.

Het drama gebeurde op 14 februari 2018 in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Cruz schoot die Valentijnsdag met een AR-15 aanvalsgeweer meerdere scholieren en schoolmedewerkers neer in de gangen en klaslokalen van de school. 14 scholieren en 3 schoolmedewerkers kwamen om. Toen de jongeman nadien probeerde te vluchten, kon de politie hem tegenhouden en arresteren. Cruz was destijds 19 en geschorst van de school wegens “agressief en bedreigend gedrag”.



De moorden leidden tot een nationale door scholieren geleide beweging in de VS voor strengere wapenwetten en meer veiligheid op scholen.

Toch niet de doodstraf

Cruz bekende vorig jaar schuld. Hij hoopte daarmee de doodstraf te ontlopen. Hij verontschuldigde zich ook tegenover de familieleden van de slachtoffers en zei dat “hij veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan”. “Soms kan ik niet met mezelf leven. Als ik een tweede kans kreeg, zou ik alles doen om anderen te helpen (...), maar ik moet ermee leven en ik krijg er nachtmerries van”, aldus de schoolschutter.

In Florida is het een jury die beslist over de strafmaat in dit soort zaken. De openbare aanklager had voor de doodstraf gepleit, maar de jury had ondanks de "koude en berekende" manier waarop Cruz zijn slachtoffers doodde ook oog voor verzachtende omstandigheden, zoals het alcoholisme van zijn moeder terwijl ze zwanger was van hem.

In Florida is het een jury die beslist over de strafmaat in dit soort zaken.

Woede

De rechtbank besloot de uitspraak na het juryberaad uit te stellen om slachtoffers en nabestaanden de kans te geven zich te uiten. Rouwende familieleden confronteerden Cruz daarop rechtstreeks met enorme woede en wraakgevoelens. Ook klonk er heel wat onvrede over het besluit van de jury om geen doodstraf op te leggen. Cruz hoorde alles in stilte aan in oranje gevangenispak, met mondmasker op.

Vorig jaar kregen de nabestaanden een schadevergoeding van zo’n 130 miljoen dollar toegekend na een schikking met de overheid.

Deze ouders verloren hun dochter Alyssa bij het drama.

Een vrouw tijdens haar 'victim impact statement' in de rechtbank in Fort Lauderdale gisteren.

Cruz hoort alles aan in oranje gevangenispak

Een vrouw wordt getroost als ze even pauzeert tijdens haar spreektijd.

Nikolas Cruz blijft voor de rest van zijn leven in de gevangenis.