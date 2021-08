Schoolmeisje dat in Chibok ontvoerd werd na zeven jaar herenigd met familie

Zeven jaar later zijn nog altijd honderdtal meisjes van Chibok vermist

14 april Exact zeven jaar nadat de jihadisten van Boko Haram bijna 300 tienermeisjes ontvoerden uit een school in het Nigeriaanse Chibok, is er nog altijd geen spoor van een honderdtal van hen. Dat brengt mensenrechtenorganisatie Amnesty International vandaag in herinnering.