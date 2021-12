Schooldirecteur geeft details vrij over dagen en uren voor dodelijke schietpartij: “Ouders werden gevraagd hun zoon mee te nemen naar huis, maar zij lieten hem achter”

In een brief heeft de directeur van de Oxford High School in de Amerikaanse stad Detroit meer details vrijgegeven over de dagen voorafgaand aan de schietpartij waarbij een 15-jarige leerling vier dodelijke slachtoffers maakte. Ook over de rol van de ouders, die intussen werden aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag, komen meer details naar buiten.

“Tijdens deze ondenkbare tragedie, op de middag van 30 november, handelden onze medewerkers en studenten snel en heldhaftig volgens de noodprotocollen, wat ongetwijfeld extra doden en gewonden heeft voorkomen”, schrijft directeur Tim Throne in een brief aan de ouders. Bij een schietpartij op zijn school kwamen vier leerlingen om het leven, zeven anderen raakten gewond. De vermoedelijke schutter, de vijftienjarige leerling Ethan Crumbley, kon worden opgepakt.

Omdat er volgens de directeur nog heel wat vragen zijn over de rol van de school en de gebeurtenissen voorafgaand aan de schietpartij, zal een onafhankelijk onderzoek worden gevoerd, “waarbij alles binnenstebuiten zal worden gekeerd, inclusief alle interacties tussen de leerling en het personeel en medeleerlingen”. “Het is van cruciaal belang voor de slachtoffers, ons personeel en de hele gemeenschap dat er een volledig en transparant verslag van de gebeurtenissen wordt gemaakt", klinkt het. Omdat het opmaken van zo’n verslag volgens de directeur enige tijd kost, geeft hij in de brief extra informatie over bepaalde zaken waarover de afgelopen dagen verslag werd uitgebracht in de media.

Volledig scherm Bij de schietpartij kwamen Hana St. Juliana (14), Madisyn Baldwin (17), Tate Myre (16) en Justin Shilling (17) om het leven. © EPA

Throne beschrijft hoe een leerkracht op maandag 29 november, een dag voor de schietpartij, zag dat Crumbley tijdens de les foto’s van munitie opzocht op zijn telefoon. In een gesprek met een leerlingenbegeleider vertelde Crumbley volgens de directeur dat schieten een hobby is die zijn hele gezin beoefent en dat hij recent samen met zijn moeder een schietbaan had bezocht. Daarop contacteerde de school Crumbleys ouders, maar zij waren onbereikbaar.

Huiswerk

De volgende ochtend ontdekte een leerkracht “verontrustende tekeningen en bijschriften”. Volgens getuigenissen in de pers ging het om een tekening van een kogel en wapen en teksten als “bloed overal”, “mijn leven is nutteloos” en “de wereld is dood”. Opnieuw ging de leerlingenbegeleiding in gesprek met de leerling, vertelt de directeur. “Hij beweerde dat de tekening onderdeel was van een videospel dat hij aan het ontwerpen was, en hij vertelde hoe hij later videospeldesigner wou worden.” Opnieuw was het moeilijk om de ouders te bereiken, en de getroebleerde leerling bleef anderhalf uur lang wachten in het lokaal van de leerlingenbegeleider. Hij bleef de hele tijd kalm en maakte er zijn huiswerk. “Op geen enkel moment dachten de begeleiders dat de student anderen iets zou aandoen”, schrijft de directeur.

Volledig scherm Jennifer en James Crumbley, de ouders van schutter Ethan Crumbley, werden tijdens een videomeeting met de openbaar aanklager aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag. Ze sloegen op de vlucht, maar konden snel gevat worden. © AP

Na een gesprek met de ouders en de student was er niets dat erop wees dat de student plannen had om zichzelf of anderen te verwonden, klinkt het. De ouders bevestigden bovendien het verhaal van de schietbaan, maar vertelden niets over hun zoons toegang tot wapens of het feit dat ze hem onlangs een geweer cadeau hadden gedaan. Uiteindelijk werden de ouders bevolen om binnen de 48 uur begeleiding te zoeken voor hun zoon, anders zou de school kinderbescherming contacteren. Toch weigerden James en Jennifer Crumbley hun zoon mee te nemen naar huis, “en vertrokken ze naar hun werk”, aldus Throne. Daarop werd hun zoon dan maar terug naar de klas gestuurd, “dat leek beter dan hem naar een leeg huis te sturen”.

Dat de student kort daarna in de hal van de school in het rond zou beginnen te schieten en vier medeleerlingen zou doden, konden de leerlingenbegeleiders volgens de directeur onmogelijk voorspellen. Of hij dat deed met een geweer dat hij al de hele voormiddag bij zich had in zijn rugzak, zoals her en der wordt beweerd in de media, is onderdeel van het onderzoek, schrijft hij.

Volledig scherm De verdachte Ethan Crumbley. © AFP