School mag cheerleader niet bestraffen voor 'f*ck everything’ -post op Snapchat, oordeelt Hooggerechtshof VS

“Ga niet in op Duitse provocatie, blijf gediscipli­neerd”: staan 'regenboog­sup­por­ters' straks voor 'Brigade van de Karpaten' in München?

18:20 De EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije van woensdagavond dreigt meer de politieke toer op te gaan dan de sportieve. De UEFA, die wel knielen toelaat als steunbetuiging, maar niet dat de Allianz Arena in München zich straks in regenboogkleuren hult, lokt daarmee scherpe reacties uit. Er is de oproep aan supporters om een regenboogvlag mee te pakken als protest tegen de antihomowet die Hongarije vorige week aannam, en er zijn de Hongaarse ultra’s die massaal zouden afzakken naar het stadion om die wet net te steunen. Wie zijn deze diehard supporters die zich in het zwart kleden?