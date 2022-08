Scholz wil nieuw luchtverdedigingssysteem voor Europa

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft maandag in een toespraak aan de Karelsuniversiteit in Praag gepleit voor een gemeenschappelijk Europees luchtverdedigingssysteem. “Heel Europa zou aan veiligheid winnen”, stelde Scholz, die aankondigde dat zijn land de komende jaren alvast fors gaat investeren in luchtverdediging.

“We hebben in Europa heel wat in te halen op vlak van defensie tegen dreigingen vanuit de lucht en de ruimte. Daarom zullen wij in Duitsland de komende jaren heel aanzienlijk investeren in onze luchtverdediging”, zo verklaarde Scholz in Praag, waar hij zijn licht liet schijnen over de toekomst van de Europese veiligheidsarchitectuur na de Russische invasie van Oekraïne.

Scholz beklemtoonde dat Duitsland dit nieuwe luchtverdedigingssysteem zal ontwikkelen op een manier dat “onze Europese buren betrokken kunnen worden als ze dat willen”. “Niet alleen zou een gemeenschappelijk ontwikkeld luchtverdedigingssysteem in Europa meer doeltreffend en kostefficiënt zijn dan wanneer elk van ons zijn eigen duur en ingewikkeld systeem zou ontwikkelen. Heel Europa zou aan veiligheid winnen.”

Coördinatie

Scholz bepleitte ook een betere coördinatie van de militaire steun aan Oekraïne. “Samen met Nederland hebben we een initiatief opgestart dat streeft naar een duurzame en betrouwbare werkverdeling tussen alle partners van Oekraïne”, zei hij. “Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat Duitsland een bijzondere verantwoordelijkheid neemt bij de uitbouw van de Oekraïense artillerie en luchtverdediging. We moeten het snel eens worden over zo’n systeem van gecoördineerde ondersteuning”.

Ruim zes maanden na de start van de Russische invasie verzekerde Scholz dat Duitsland “zo lang als nodig” steun zal blijven verlenen aan Oekraïne. Voor zijn land luidde de invasie een ware ommekeer in het buitenlands beleid in, met verhoogde militaire uitgaven. De aanval op Oekraïne is “een aanval op de Europese veiligheidsorde” en “het vrije Europa” moet zich verdedigen tegen “een neo-imperialistische autocratie”.

“Het verenigde Europa was geboren als een vredesproject binnen Europa. Vandaag is het aan ons om deze belofte van vrede te blijven ontwikkelen, door Europa de mogelijkheid te bieden haar veiligheid, onafhankelijkheid en stabiliteit te vrijwaren in het licht van deze ongeziene uitdagingen”, luidde het.