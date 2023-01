Scholz reageert op commotie rond “Duitse oorlogsverklaring”: “Duitsland zal niet deelnemen aan oorlog”

Lichaam van Britse Laura (38), die drie jaar geleden overleed, gevonden in “gemummifi­ceer­de toestand”: “Achterge­la­ten om te sterven”

Een Britse vrouw wiens lichaam in 2021 in een “gemummificeerde toestand” werd teruggevonden, zou “volledig in de steek zijn gelaten” door de gezondheidsautoriteiten. Dat beweert haar familie. De 38-jarige Laura Winham leed aan schizofrenie en zou in november 2017 overleden zijn. Haar lichaam werd echter pas in mei 2021 gevonden. “Ze is gewoon achtergelaten om te sterven”, zegt Laura’s zus.

27 januari