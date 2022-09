Scholz klaagt in New York "schaamteloos imperialisme" van Rusland aan

Turkse inflatie van 80 procent is volgens Erdogan “geen onoverkome­lij­ke bedreiging”

De inflatie in Turkije, die in augustus steeg tot meer dan 80 procent, is volgens de Turkse president Tayyip Erdogan geen “onoverkomelijke economische bedreiging”. Erdogan verwacht dat de inflatie in het nieuwe jaar daalt.

20 september