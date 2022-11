Scholz haalt banden met China aan tijdens bliksembezoek aan partijleider Xi

Meisje klaagt omstandig­he­den in Brits vluchtelin­gen­cen­trum aan in pakkende brief: “Help ons, het is hier net een gevangenis”

In een aangrijpende brief slaakt een jonge migrant een noodkreet vanwege de omstandigheden in een vluchtelingencentrum in de Engelse stad Kent. Het meisje stopte de boodschap in een fles en gooide die over de omheining naar een journalist. In de brief beschrijft ze het centrum als “een gevangenis”. “Help ons alsjeblieft”, klinkt het radeloos.

