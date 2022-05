Scholz en Biden zullen Russische terreinwinst in Oekraïne nooit erkennen

In gesprek met drie vrienden uit Rusland, Wit-Rus­land en Oekraïne: “Het maakt ons gek dat onze families elkaar op dit moment kunnen vermoorden”

Ze zijn de beste maten in ons land, met elk hun apart — vijandig — staaltje geschiedenis. Damian (19) heeft Russische roots, Sergey (22) vluchtte uit Oekraïne en Yakub (20) verliet Wit-Rusland. Onze reporter ging in Brussel op café met het drietal. Een open gesprek over herkomst, vriendschap en oorlog: “Wat het meest frustreert is dat een neef van mij verplicht gemobiliseerd kan worden om familie van Sergey te vermoorden, terwijl wij hier zitten te praten.”

