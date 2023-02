Scholz belooft dat Westerse wapens niet gebruikt zullen worden op Russisch grondgebied

Er is een "consensus" met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de door het Westen geleverde wapens niet gebruikt zullen worden voor aanvallen op het Russische grondgebied. Dat zegt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zondag in een interview met ‘Bild am Sonntag’.

De westerse bondgenoten hebben onlangs aangekondigd zware tanks en langeafstandsraketten met een groter bereik naar Oekraïne te sturen. Zo kondigde het Pentagon vrijdag nog aan bommen te zullen leveren met een kleine diameter die tot 150 kilometer ver kunnen vliegen en zo Russische posities achter de frontlinies kunnen bedreigen. Het bereik van de Oekraïners wordt zo bijna verdubbeld.

Daarnaast verwacht Kiev tussen 120 en 140 zware tanks van verschillende bondgenoten, zoals de in Duitsland gemaakte Leopard 2-tanks. Duitsland zal 14 van die tanks leveren. Canada kondigde zaterdag nog aan dat de eerste Leopard 2 per vliegtuig onderweg is naar Oekraïne.

Quote Met onze bondgeno­ten leveren we tanks aan Oekraïne zodat het land zich kan verdedigen. Duitse bondskanselier Olaf Scholz

“Absurde historische vergelijkingen”

De Russische president Vladimir Poetin verklaarde donderdag dat Rusland "opnieuw" wordt bedreigd door Duitse tanks. Hij trok een parallel tussen de oorlog tegen Hitler en de Russische militaire campagne in Oekraïne.

"Zijn verklaringen passen binnen een reeks absurde historische vergelijkingen die hij gebruikt om zijn aanval tegen Oekraïne te verantwoorden", aldus Scholz aan Bild. "Maar niets legitimeert deze oorlog."

“Met onze bondgenoten leveren we tanks aan Oekraïne zodat het land zich kan verdedigen. We hebben in coördinatie met onze bondgenoten, de VS op de eerste plaats, goed nagedacht over elke wapenlevering. Deze gezamenlijke aanpak laat toe een escalatie van de oorlog te vermijden", zei de bondskanselier ook.

Tot slot zei Scholz dat hij in telefoongesprekken nooit bedreigingen kreeg van Poetin. De Britse ex-premier Boris Johnson had eerder gezegd dat Poetin hem bedreigd had en had gesproken over een raketaanval. Het Kremlin ontkende die beweringen.

